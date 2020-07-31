Майдугури, Нигерия, , 08:25 — REGNUM В городе Майдугури в штате Борно на северо-востоке Нигерии прогремели взрывы. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения экстренных служб.

В соответствии с заявлением, в результате взрывов три человека погибли и шестеро получили ранения.

Жители города готовились к празднованию мусульманского праздника Курбан-байрам, когда вечером в четверг, 30 июля, прогремели четыре взрыва, отмечают журналисты.

Глава Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям в Борно Белло Данбатта заявил, что боевики стреляли из четырех гранатометов из-за пределов города.

Очевидец Мохаммед Абубакар рассказал, что взрывы прогремели в оживленной части города рядом со зданием таможни, когда торговцы и жители направлялись домой.

В последние годы районы за пределами города Майдугури были взяты под контроль боевиками из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористы редко применяют тактику обстрела города из гранатометов, сообщают эксперты.