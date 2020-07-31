Омск, , 08:16 — REGNUM Выбросы сероводорода, превышающие норму почти в 15 раз, зафиксированы в Омске.

Как сообщили ИА REGNUM 31 июля в областной прокуратуре, омский межрайонный природоохранный прокурор направил в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора поручение о проверке фактов загрязнения воздуха.

По данным ведомства, 29 июля в Омске были выявлены факты превышения предельно допустимых выбросов по сероводороду в 1,13 раза и 14,88 раза в районе Северо-западного промышленного узла.

Природоохранная прокуратура контролирует проведение проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, омский губернатор Александр Бурков в июле 2020 года подверг критике работу регионального минприроды.

Читайте ранее в этом сюжете: «Министерство бездействует»: за что раскритиковали омское минприроды