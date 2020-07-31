Чжэнчжоу, Китай, , 07:50 — REGNUM Пять человек погибли в пожаре в центральной части Китая, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

В провинции Хэнань центральной части Китая в пожаре погибли пять человек. Инцидент произошел в 5:37 по местному времени в уезде Луи. Пожар удалось потушить в 6:55 по местному времени. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек погибли в результате пожара на юге Китая в одном из жилых домов.

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