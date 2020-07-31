Кемерово, , 07:46 — REGNUM В Кемерове полицейские установили личность мужчины, который в камуфляжной форме и маске-балаклаве напал на подростков на детской площадке. Он избил их резиновым шлангом, после чего скрылся на автомобиле. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ГУ МВД по Кузбассу.

«Им оказался 33-летний предприниматель, житель областного центра, ранее не привлекавшийся к уголовной или административной ответственности, — уточнили в ведомстве. — Свои действия он объяснил тем, что проучить подростков его попросил знакомый, у которого ранее произошёл конфликт с несовершеннолетними в данном дворе. Чтобы остаться неузнанным, злоумышленник надел страйкбольную форму. Удары подросткам наносил обрезком резинового шланга».

Мужчина и его приятель, попросивший разобраться с подростками, были доставлены в следственный отдел. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.