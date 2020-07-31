Барнаул, , 07:40 — REGNUM В Республике Алтай минувшей ночью горел двухэтажный дом на базе отдыха на Айском тракте в Алтайском крае. По данным СМИ, находившиеся в доме 25 туристов срочно покинули здание.

В ликвидации огня приняли участие 14 огнеборцев, прибывшие в том числе из Республики Алтай. Им удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки.

В результате площадь возгорания составила около 120 кв. метров. Два человека получили были госпитализированы с травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Горном Алтае сгорела часовня в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха. Часовня была возведена в память о погибших альпинистах, туристах и спасателях и являлась самым высокогорным культовым православным сооружением в России.

Читайте также:

В Горном Алтае сгорела часовня, построенная в память о погибших в горах

Часовню на Алтае сжёг «шаман Люцифера» — СМИ