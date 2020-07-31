Омск, , 07:34 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту посягательства на половую неприкосновенность ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в областном следственном управлении СКР.

По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе. Ребёнок сумел вырваться и убежать. 30 июля родители девочки сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

По предварительным выводам судмедэкспертизы, ребёнок не получил вреда здоровью, телесных повреждений нет. Подозреваемого разыскивают, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске усилено наказание 26-летнему мужчине, который покушался на убийство ребёнка своей сожительницы.

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