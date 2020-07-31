Белогорск, Крым, , 07:31 — REGNUM По меньшей мере семь человек погибли и еще восемь пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» вблизи города Белогорск в Крыму, 31 июля сообщил представитель экстренных служб.

Пострадавшие направлены в больницу. Среди них двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в ДТП с четырьмя автомобилями на МКАД погиб человек.

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