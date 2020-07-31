Кабул, , 07:30 — REGNUM Не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в афганской провинции Кандагар, передает телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в минобороны Афганистана.

По его данным, провинцию Кандагар обстреляли пакистанские военные. В результате взрывов погибли девять человек, еще 50 получили ранения различной степени тяжести. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля произошел взрыв в городе Пули-Алам в афганской провинции Логар. По данным местных жителей, в городе взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Тогда в результате взрыва погибли не менее 40 человек.

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