Барнаул, , 08:02 — REGNUM В результате пожара на одной из туристических баз Алтайского края в ночь на 31 июля пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного диспетчера службы «112» около часа ночи. По словам очевидца, загорелся двухэтажный дом на территории базы отдыха на Айском тракте в Алтайском районе Алтайского края.

На место происшествия немедленно выехали пожарные расчёты отдельного поста пожарно-спасательной части №60, которые обнаружили, что на территории базы «открытым огнём горел двухэтажный деревянный дом». Из загоревшегося здания эвакуировались 25 человек, двое из них получили травмы и были госпитализированы.

В сообщении отмечается, что огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям и охватывал всё большую площадь. В связи с этим, к тушению пожара были привлечены значительные силы, включая пожарные расчёты Республики Алтай. Всего в тушении огня принимали участие пять пожарных расчетов, 14 человек личного состава.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки. Общая площадь возгорания составила около 120 квадратных метров.

В настоящее время специалисты пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Алтайскому краю устанавливают на месте произошедшего причину возгорания.