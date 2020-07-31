Красноярск, , 07:04 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали пять лесных пожаров на общей площади 12,5 га в Богучанском, Енисейском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в министерстве лесного хозяйства региона.

По предварительным данным, возгорания возникли из-за сухих гроз. В их тушении принимали участие сто человек, десять единиц техники, 13 воздушных судов.

На утро 31 июля в Красноярском крае действуют шесть лесных пожаров на площади 153 га в Богучанском, Енисейском и Эвенкийском районах. Три возгорания уже локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля лесные пожары были зарегистрированы в двух районах Красноярского края.

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