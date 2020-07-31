Горно-Алтайск, , 06:57 — REGNUM В Республике Алтай возбудили дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в попытке посредничества при передаче взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Как полагают в следствии, в марте 2019 года обвиняемая передала своей знакомой 260 тыс. рублей в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов. Деньги собрали семь человек, намеревавшихся таким образом, поучить водительские права без сдачи экзаменов.

Однако преступный умысел женщина не смогла завершить до конца, став жертвой мошенничества.

«Второй посредник — 33-летняя жительница Усть-Канского района, обманным путем похитила переданные злоумышленницей в качестве взятки денежные средства, присвоив себе, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, умышленно введя женщин в заблуждение», — отметили в СКР.

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