Иркутск, , 06:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 31 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 568 человек, причём 146 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: умерли пятеро пациентов с COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 205 человек. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 801 пациент, из них 56 человек болеют тяжело. Выздоровели 9756 человека.