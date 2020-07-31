Петропавловск-Камчатский, , 06:38 — REGNUM На Камчатке на реке Авача сотрудники Елизовского отдела рыбоохраны СВТУ ФАР поймали браконьера добывающего сетями лососевые виды рыб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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У рыбака были изъяты, помимо сети и лодки, 10 хвостов горбуши, 10 хвостов кеты и семь хвостов нерки. Общий вес добытой им рыбы составил более 63 кг. Браконьер нанёс ущерб биоресурсам на сумму более 110 тыс. рублей.

На рыбака составлен административный протокол, материалы дела переданы в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области с начала путины-2020 сотрудники полиции выявили 92 правонарушения в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов Возбуждено 77 уголовных дел.