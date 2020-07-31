Хоринский район, Бурятия, , 06:16 — REGNUM В Хоринском районе Бурятии 30 июля молния ударила сразу в двух человек, работавших на крыше Анинского дацана. Один из них погиб на месте, сообщает портал «Байкал-Daily».

У второго врачи диагностировали ожог ноги. Мужчина находится в реанимации центральной районной больницы.

Добавим, что подобные трагические происшествия в регионах России отнюдь не редкость. Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля во время грозы в Чурапчинском районе Якутии молния ударила в артиста Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василия Кириллина. Мужчина скончался по дороге в больницу.

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