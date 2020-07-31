Хабаровск, , 05:45 — REGNUM В Вяземском Хабаровского края трёхлетний ребёнок, гуляя по улице, провалился в коллекторный колодец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

Читайте также: В Петербурге девочка получила травмы во время игры на детской площадке

При падении ребёнок получил травмы. Ему оказывается медицинская помощь в больнице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по сатье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции Невского района Санкт-Петербурга начали проверку по факту получения несовершеннолетней девочкой травм на детской площадке. На ребенка напала неизвестная женщина.