Москва, , 05:42 — REGNUM Один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия с четырьмя автомобилями на 20-м километре МКАД, сообщает пресс-служба управления МВД по Москве.

Обстоятельства инцидента выясняются. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что происшествие затруднило движение по внутренней стороне МКАД.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Тольятти легковой автомобиль сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами.

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