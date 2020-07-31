Владивосток, , 05:13 — REGNUM Арестованный судом Владивостока на семь суток Юрий Большов за организацию несанкционированного митинга в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

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Организатору акции не удалось 30 июля обжаловать в суде свой арест.

«Приморский краевой суд постановление районного суда оставил без изменения, жалобу без удовлетворения. Была оглашена только резолютивная часть решения, мотивы суда неизвестны. Юрий Большов остаётся отбывать арест в ИВС УМВД России по Владивостоку. Как только получим на руки решение, приступим к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека», — цитирует «Интерфакс — Дальний Восток» адвоката Дмитрия Зубарева.

28 июля Ленинский районный суд Владивостока привлёк Юрия Большова к ответственности за организацию массового митинга, который прошёл 25 июля. Суд назначил ему административный арест сроком на семь суток. Большов свою вину не признаёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье и Хабаровском крае не утихают акции протеста в поддержку арестованного Сергея Фургала. По словам членов общественной наблюдательной комиссии, бывший губернатора Хабаровского края, находясь в СИЗО «Лефортово», не знает о масштабах проводимых мероприятий в его поддержку. Писем и телеграмм он не получает. Арестован Фургал 9 июля по обвинению в организации убийств нескольких предпринимателей.