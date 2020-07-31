Париж, , 05:03 — REGNUM В результате лесного пожара на юго-западе Франции, вспыхнувшего вечером 30 июля в городе Англе, пять человек были госпитализированы в связи с отравлением дымом. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает радиостанция France Info.

По информации властей, к 22:30 по местному времени огнём было охвачено 100 га лесного массива вблизи города. Сгорели шесть домов, два из них дотла, пятеро пострадавших были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи из-за отравления дымом.

В префектуре департамента Атлантические Пиренеи журналистам сообщили, что для тушения огня задействовано около 150 пожарных, из опасных районов эвакуированы десятки человек.

Напомним, что в ряде регионов Франции установилась аномально высокая температура, доходящая временами до +40 °С. Часто ситуацию усугубляет сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 200 га леса сгорело в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. Для ликвидации пожара было привлечено 160 спасателей, четыре самолета и 80 единиц другой спецтехники.

Отмечается, что в ходе тушения сгорела одна пожарная машина, а из пяти ближайших населенных пунктов эвакуировали всех жителей.

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