Богота, , 03:14 — REGNUM На юге Колумбии пропал лёгкий одномоторный самолёт с тремя пассажирами на борту. Об этом в 30 июля сообщает Управление гражданской авиации страны.

«Примерно в 13:02 30 июля самолёт Cessna 142 с тремя пассажирами на борту сообщил о чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пропавший лёгкий одномоторный самолёт выполнял перелёт из города Пакоа (департамент Ваупес) в город Летисия (департамент Амасонас). Поиски самолёта и пассажиров начали ВВС Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде при попытке приземлиться на заброшенную взлётно-посадочную полосу разбился легко-моторный самолёт, погибла одна из двух женщин, находившихся на борту. Авиакатастрофа произошла в небольшом городке Мишен (провинция Британская Колумбия), расположенном в 62 километрах от Ванкувера.

Читайте ранее в этом сюжете: При крушении небольшого самолёта в Канаде погибла женщина