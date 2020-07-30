Москва, , 23:48 — REGNUM Двое мужчин попали под колёса электропоезда на юго-востоке Москве, в результате чего один из них скончался. Об этом сообщили вечером 30 июля в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По информации ведомства, инцидент произошёл в районе станции «Новопролетарская» Малого кольца Московской железной дороги.

«Электропоездом травмированы двое мужчин, один из них смертельно», — сообщили в МВД.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.