Варшава, , 22:16 — REGNUM В Польше вандалы украли и обезглавили статую советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает портал fakty.lca.pl.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь со среды (29 июля) на четверг (30 июля). Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Данная скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище воинов Красной армии.

Позднее обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.

«Полиция обнаружила украденную скульптуру маршала Рокоссовского. К сожалению, вандалы успели повредить фигуру. Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция», — сообщает портал fakty.lca.pl.