Москва, , 20:13 — REGNUM Обвинение в том, что сторона защиты обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова пытается затянуть судебный процесс не соответствует действительности. Об этом 30 июля заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Адвокат отметил, что он не затягивал процесс на стадии следствия и не будет этого делать на стадии рассмотрения дела в суде.

«Говорили, что Пашаев максимально будет затягивать дело. Я максимально оказывал помощь следствию. Эти же люди сейчас говорят, что Пашаев будет затягивать судебное заседание — этого не будет», — сказал Пашаев.