Москва, , 20:12 — REGNUM В обществе подогревается ненависть к обвиняемому в смертельном ДТП актёру Михаилу Ефремову. Об этом 30 июля заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В то же время адвокат не назвал, кто именно разжигает в обществе ненависть к его подзащитному. Однако свои слова адресовал другим участникам ток-шоу, в том числе адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.

«Как вы можете так говорить? Вы не имеете права так говорить. Ни в коем случае ни юрист, ни адвокат не имеет права разжигать общество», — сказал Пашаев.

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