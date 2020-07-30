Курагинский район, Красноярский край, , 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.

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Расследование проводилось в отношении Евгения Александрова, Андрея Еганова и Максима Ковалькова по факту нарушения ими безопасности ведения работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, гендиректор ООО «Сисим» Ковальков, начальник участка Еганов и горный мастер Александров нарушили правила безопасности ведения работ на месторождении россыпного золота в Курагинском районе Красноярского края.

В сентябре 2019 года Ковальков незаконно поручил Еганову нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих. Целью было скрыть от них загрязнение реки сбросами промышленных отходов. К непосредственному руководству этими работами Еганов привлёк Александрова.

В октябре 2019 года Еганов и Александров по указанию Ковалькова временно прекратили сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки.

Вода накопилась, и ночью 19 октября 2019 года произошёл прорыв каскада из шести самовольно возведённых технологических дамб, удерживающих большой объём воды. Вахтовый посёлок был разрушен, погибли 20 человек. Ещё два человека получили тяжкий вред здоровью. Одно лицо понесло крупный материальный ущерб.

На имущество организации «Сисим» и обвиняемого Ковалькова был наложен арест. Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально погибшими при прорыве дамб считались 17 человек. Трое считались пропавшими без вести. Затем их тела нашли. В настоящее время в списке погибших значатся 20 человек.

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