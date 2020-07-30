Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Падение женщины в воду Крюкова канала в Санкт-Петербурге могло закончиться трагично, если бы не действия участкового полиции, который оперативно пришел к ней на помощь. Об этом 30 июля сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге участковый спас тонувшую туристку. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Инцидент произошел 29 июля около 22:30 часов вечера. В полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступила информация о женщине, которая находится в воде на набережной Крюкова канала.

Первыми на помощь пострадавшей пришли участковый уполномоченный полиции 1 отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга младший лейтенант полиции Вячеслав Свяжин со своими коллегами.

Сначала они с помощью лестницы пытались помочь женщине выбраться на берег. Однако из-за тяжелого рюкзака потерпевшая стала тонуть, и, чтобы спасти ее, полицейский решил сам спуститься вниз.

«Перевязавшись верёвкой, младший лейтенант спустился по лестнице в воду, подтащил женщину к себе и снял с неё рюкзак, после чего вытащил на берег. К этому моменту на берегу уже ожидали спасательные службы и скорая помощь», — уточнили в ведомстве.

Как рассказала потерпевшая, в воде она оказалась по неосторожности, во время селфи она не удержалась за ограждение и упала в воду.

«Все закончилось благополучно: женщине оказали медпомощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в полиции.