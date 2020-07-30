Киев, , 16:58 — REGNUM Полиция Украины выяснила, что 28 июля на синагогу в Мариуполе напал с топором и ранил охранника мужчина по имени Цезарь Юрий Ильич, 1991 г.р., который сейчас объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что Юлий Цезарь «обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе, злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования».

В центральном отделении полиции Мариуполя устанавливают местонахождение злоумышленника, однако просят граждан обратиться в правоохранительные органы, если им что-то известно о местонахождении мужчины.

ИА REGNUM напоминает, что неизвестный ворвался в здание синагоги Мариуполя 28 июля после утренней молитвы и напал на охранника. В драке охраннику удалось обезоружить нападавшего и забрать топор, после чего злоумышленник сбежал. история вызвала серьезный резонанс, свою «глубокую обеспокоенность» выразило даже посольство США.