Черемшанский район, Татария, , 17:01 — REGNUM Следственным комитетом Татарии предъявлено обвинение в преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении директора одной из школ Черемшанского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2017 году обвиняемый подписал приказ о принятии на работу подсобным рабочим свою родственницу. В течении двух лет директор подписывал табели учета рабочего времени, основываясь на которые женщине, не выполнявшей свои обязанности, были перечислены более 150 тыс. рублей. Директор полученными средствами распоряжался по своему усмотрению.

Свою вину обвиняемый признал полностью, а также возместил причиненный ущерб. .

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района. В 2018 году директор предприятия подделал документы по благоустройству 16-ти сельских поселений в виде обрезки и побелки деревьев. Подписанные недостоверные сведения мужчина передал главе исполкома, по указанию которого их подписали руководители сельских поселений. В дальнейшем директор «Тукай Тепло-Газ» получил денежные средства в сумме более 1,5 млн рублей.

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