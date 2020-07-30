Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Затраты на ликвидацию последствий от наводнения в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в Грузии могут достигнуть 50 млн лари (более $16 млн). Об этом 30 июля сказал журналистам премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В общей сложности на устранение последствий этой стихии может потребоваться до 50 млн лари», — сказал Гахария.

В Онском муниципалитете река Риони из-за дождей разлилась и потоками воды были повреждены дороги и мосты. Отрезанным от внешнего мира оказались 12 сёл, но сегодня к восьми из них проложили временную дорогу. Ситуация с остальными селами, по словам Гахарии, сложнее.

«Следует сказать, что Геби, Патара Геби, Глола и Шови — это села, чтобы понемногу добраться до которых нам, к сожалению, нужно будет месяц вести дорожные работы», — рассказал премьер-министр.

Он добавил, что жителей этих сёл продолжат снабжать продуктами. В случае необходимости людей будут эвакуировать.

Напомним, ливни прошли в Онском районе Грузии в ночь на 29 июля. Первоначально отрезанными от внешнего мира оказались 2 тыс. человек. Также были повреждены водопровод и линия электропередачи.

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