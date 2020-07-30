Найроби, , 15:57 — REGNUM Гражданин Кении, объявленный в розыск в США по подозрению в незаконной торговле рогом носорога и слоновой костью, был арестован в Момбасе. Об этом передаёт ВВС Africa.

Мансур Сурур, также известный как Мансур, был арестован после того, как он прилетел в Кению из Йемена. Он находился в группе граждан Кении, репатриированных из Йемена.

Управление уголовных расследований Кении подтвердило арест Сурура на своей странице в соцсети.

В 2019 году Суруру было заочно предъявлено обвинение в контрабанде рога носорога и слоновой кости на сумму 7 миллионов долларов США. Одному из его сообщников предъявили обвинения в суде Нью-Йорка.