Самара, 30 июля 2020, 15:40 — REGNUM Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» пройдет на территории Самарской области. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
По сообщению пресс-службы ведомства, вечером и ночью 31 июля инспекторы ДПС будут проверять водителей автотранспортных средств на выявление признаков опьянения.
Отмечается, что в мероприятии примут участие максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции.
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