Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Один из основателей и ведущий Versus Battle Александр Тимарцев, также известный как Ресторатор, заявил, что скончавшийся в Санкт-Петербурге рэпер Энди Картрайт никогда не употреблял наркотические средства. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Коллеги, не делайте поспешные выводы. Саня не юзал никогда. Вопрос гораздо глубже», — написал Тимарцев.

Он также призвал дождаться официальных итогов расследования смерти музыканта.

Напомним, тело украинского гражданина Александра Юшко, также известного как Энди Картрайт, было обнаружено в одной из квартир Санкт-Петербурга. Тело было расчленено — как предполагается, супругой скончавшегося. В СМИ также появилась информация, что Картрайт скончался несколько дней назад от передозировки наркотиков.

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