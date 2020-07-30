Кудрово, Ленинградская область, , 15:47 — REGNUM В одном из самых крупных городах Ленинградской области, расположенных на границе с Санкт-Петербургом, Кудрово, ночью произошел конфликт со стрельбой. Неизвестный расстрелял группу мужчин, в результате чего один погиб, а другой был ранен в руку. Об этом 30 июля сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник.

Стрельба по группе молодых людей произошла в ночь на 30 июля в районе железнодорожного переезда по пути от станции метро «Улица Дыбенко» в сторону Кудрово. Нападавший вышел из лесополосы и открыл стрельбу.

Как отметил один из потерпевших, двум его друзьям удалось убежать от стрелка, однако один из них получил ранение в руку. Третий получил смертельное ранение.

«Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело парня с ранением в области рёбер. Проводится проверка», — говорится в сообщении.