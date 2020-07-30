Чебоксары, , 15:15 — REGNUM В Чувашии и Ульяновской области зарегистрированы схожие случаи мошенничества в отношении пенсионерок. Аферисты, представляясь социальными работниками и волонтёрами, просят их передать деньги якобы для размена на новые банкноты. В Чебоксарах мошенница вошла в квартиру под видом волонтёра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

29 июля в отдел полиции обратилась 85-летняя чебоксарка, оставшаяся без 342 тыс. рублей. Она сообщила, что на домашний телефон ей позвонила незнакомая женщина, представившись социальным работником, и убедила, что пенсионерам полагаются гуманитарные продуктовые наборы. Чебоксарка продиктовала свой адрес.

«Незнакомка также поинтересовалась об имеющихся деньгах и попросила приготовить все купюры якобы для размена на новые банкноты в связи с изменениями в законодательстве. В ходе телефонного разговора в квартиру постучалась незнакомая женщина, которая назвала себя «волонтершей» и забрала приготовленные деньги», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске полиция разыскивает злоумышленников, жертвой которых стала 77-летняя пенсионерка. Под предлогом замены старых купюр на новые «в связи с обесцениванием денежных средств», она отдела аферистам свои сбережения, в том числе в долларах.

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В настоящее время правоохранители устанавливают личности мошенниц и призывают жителей напомнить пожилым родственникам о том, что не стоит впускать в квартиру незнакомых людей, а в подозрительных случаях обращаться в полицию или звонить близким.

Напомним, ранее в Чувашии полиция предупреждала о возможных мошенничествах в связи с режимом самоизоляции, отмечая, что сложившуюся ситуацию злоумышленники могут использовать в своих целях.

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