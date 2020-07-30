Киев, , 15:23 — REGNUM Сотрудники полиции задержали 29-летнего киевлянина, подозреваемого в ложном минировании станции метро «Вокзальная». Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе прокуратуры Киева.

В данный момент мужчине избирают меру пресечения. Мотивы его поступка пока не известны, отметили в пресс-службе.

Напомним, в связи с сообщением о «минировании» станции метро, с территории «Вокзальной» эвакуировали более 300 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что к ответственности привлекается в среднем один из четырёх сообщивших о ложном минировании.

Читайте ранее в этом сюжете: К ответственности в Киеве привлекается четверть всех «минёров» — полиция