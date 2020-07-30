Москва, , 15:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов террористического сообщества, которое было создано на территории колонии в Калмыкии. Об этом 30 июля сообщили в СКР.

По данным следствия, задержанные ранее отбывали наказание в ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Калмыкии.

По местам жительства подозреваемых и их близких родственников силовики провели обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия был задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.

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