Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» удалось задержать подозреваемого в федеральном розыске. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Пулково Иван Шилов © ИА REGNUM

38-летний гражданин прибыл рейсом из Калининграда. С июня 2020 года он скрывался от правоохранительных органов города Минеральные Воды из-за кражи со значительным ущербом.

Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту «Пулково», арестовали и поместили в СИЗО. Сейчас вся информация передана инициатору розыска.