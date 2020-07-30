Губкин, Белгородская область, , 14:18 — REGNUM Столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и КамАЗ произошло 30 июля в Губкинском городском округе Белгородской области. В результате аварии большегруз, перевозивший щебень, упал на дорогу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, автомобили столкнулись около 09:00 на 32 километре автодороги «Губкин — Короча — граница с Курской областью», в районе поворота на село Чуево. Девушка 1987 года рождения на легковушке не уступила дорогу грузовику с прицепом. В результате столкновения КамАЗ упал, щебень рассыпался по дороге, ВАЗ восстановлению не подлежит.

Девушка-водитель получила телесные повреждения. Движение частично восстановлено.