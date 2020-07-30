с. Железный Порт, , 14:13 — REGNUM В Херсонской области в курортном посёлке Железный Порт в кафе произошла драка с участием депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Андреем Одарченко. Об этом сообщает 30 июля информационное агентство УНН.

По информации журналистов, между депутатом и посетителем кафе 1988 года рождения произошёл конфликт, в результате чего парламентарий получил удар в лицо. Позже он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Сам Одарченко ситуацию не комментирует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены нескольких из экстремистских организаций напали в Киеве на журналистов, вышедших протестовать против лишения их телеканала лицензии.

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