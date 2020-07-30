Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Шоумен Стас Барецкий попал в отдел полиции Петродворцового района Петербурга за нарушение правил тонировки и неповиновение правоохранителям.

Суд назначен ан 16:00 30 июля в Ломоносове. Накануне около 20:00 Барецкий на «Жигулях» был остановлен полицейскими. Стелка машины оказались излишне затемнены, причем, как утверждает 47 news, это уже третий случай, когда правоохранители пытались договориться с шоуменом по-хорошему.

На Барецкого составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Теперь ему грозит арест до 30 суток.

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