Москва, , 13:57 — REGNUM Михаил Ефремов является актёром, а не бизнесменом, несмотря на то, что представился суду индивидуальным предпринимателем (ИП). Об этом заявил адвокат актёра Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам защитника, артист зарегистрировал ИП, чтобы, заключая контракты на актёрскую деятельность, платить налоги.

«В суде устанавливается род его занятий. Он, в отличии от других, открыл ИП, получает денежные средства и платит налоги. Потому он и заявил, что является индивидуальным предпринимателем. Он не сказал, что он бизнесмен, он актер», — заявил Пашаев.

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