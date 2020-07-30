Ижевск, , 13:54 — REGNUM На набережной Ижевского пруда днем, 30 июля, перевернулся большегруз с песком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДДД МВД по Удмуртии.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением, съехал с дороги, в результате большегруз перевернулся. В настоящее время водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, тест показал отрицательный результат.

По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе летом прошлого года перевернулся грузовик, перевозивший свиней. Водитель не справился с управлением на мокрой трассе — большегруз ушёл в кювет и перевернулся. Сам водитель не пострадал, а вот большинство свиней, по словам очевидцев, погибло или серьёзно пострадало.