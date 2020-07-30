Тольятти, Самарская область, , 13:47 — REGNUM Спортсмены Самарской области получили новый инвентарь и экипировку в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом 30 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, фигуристы и батутисты спортивной школы СШОР №1 в Тольятти получили батут и 34 пары коньков.

Отмечается, что батут, который установили в ФОКе «Труд», произведен в Германии и соответствует всем стандартам. А коньки произведены в Италии, Канаде и Великобритании.

Отмечается, что федеральный проект «Спорт — норма жизни» входит в национальный проект «Демография».

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