Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM В Екатеринбурге закрыта крупная лаборатория по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает свердловское УФСБ.

Выпуск осуществлялся в одном из частных домов. Товар сбывали в Свердловской области и соседних регионах. Силовики нашли в коттедже более трёх килограммов порошка, канистры с прекурсорами, оборудование для синтеза наркотиков, а также электронные весы и другие атрибуты наркопроизводителей.

По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело. Виновным грозит от 15 до 20 лет колонии.