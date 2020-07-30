Москва, 30 июля 2020, 13:44 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов не виновен в смертельном ДТП в Москве. Об этом 30 июля заявил его адвокат Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам защитника, в его распоряжении есть доказательства невиновности артиста.
«Ни я, ни Ефремов не сумасшедшие, чтобы выйти в суд и заявить, что мы виноваты. У меня есть доказательства. У меня доказательства допустимые, относительные и достаточные для признания Ефремова невиновным», — сказал Пашаев.
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