Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля. Решение об аресте было принято в рамках нового уголовного дела, возбуждённого в отношении чиновника. В СИЗО чиновник будет находиться до 26 сентября.

По информации издания, Беседовский был задержан утром 27 июля по подозрению в пособничестве в особо крупном мошенничестве. Дело возбуждено УФСБ области — по версии следствия, замминистра два года назад, якобы, создал условия для победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в четырех аукционах на переработку медицинских отходов, ущерб. причинённый бюджету оценивается в 11 млн рублей.

«Уже после оглашения судебного решения следователь неожиданно предложил подозреваемому дать показания на свое руководство, после чего ему могут изменить статус, сделав свидетелем по делу», — пишет издание, добавив, что следователь получил в итоге замечание от судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 в отношении Беседовского и его руководителя — министра здравоохранения Татьяны Быковской возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, фигуранты Чиновников уличили в содействии компании «Центр 100 Ростов-на-Дону», которая победила в конкурсе на утилизацию медицинских отходов в регионе. Беседовский был заключён под стражу, затем его отпустили под домашний арест. С мая 2020 года он отстранён от должности.

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