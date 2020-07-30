Тольятти, Самарская область, , 13:10 — REGNUM Автомобиль сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе в Тольятти. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло вечером 29 июля на перекрестке ул. Ленина и Молодежного бульвара.

Автомобиль «Киа Рио», за рулем которого находился водитель 64-х лет, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил семилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате без сопровождения взрослых. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Отмечается, что в отношении водителя автотранспортного средства стражи порядка составили административный материал за проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме этого, было возбуждено административное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью.

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