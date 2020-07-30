Иркутск, , 13:00 — REGNUM Следователям СУ СК РФ по Иркутской области удалось доказать в суде девять эпизодов сексуальных домогательств 58-летнего учителя Катангского района в отношении семи девочек. Издевательства продолжались на протяжении длительного периода времени.

Как сообщает сайт ведомства, в 2016 году о преступлении стало известно правоохранительным органам. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в следственный отдел СК России, где дал признательные показания.

За это преступление, согласно 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 г. в Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.

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