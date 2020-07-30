Красноярск, , 12:53 — REGNUM Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника фиксируют на территории многочисленные ветровалы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, вырванные с корнями сильным ветром деревья можно увидеть как на берегах водохранилища, так и в глубине заповедника.

Наиболее сильно пострадали насаждения в поймах рек Большие Уры и Отуг-Суг, где растут в основном лиственница, сосна и ель. Отмечается, что порывы ветра изгибают ствол, расшатывая и выворачивая корневую систему.

«Сотрудники оперативной группы, обнаружившие вываленные деревья, рассказывают о том, что протяженность полосы ветровала составила более двадцати километров», — отметили в заповеднике.

Страдают от подобных явлений спелые и перестойные насаждения, освобождая там самым место для другим растений. Таким образом, ветровалы, по словам специалистов, способствуют улучшению почв.

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