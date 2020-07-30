Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Из зоны стихийного бедствия в Грузии, каковой в последние дни стал уголок Рача региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, вывезено уже 150 человек. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Арчил Джапаридзе.

По его информации, для эвакуации населения оторванных от внешнего мира и пострадавших от стихии сел мобилизованы два вертолета, которые продолжат как вывоз местных жителей в безопасное место, так и доставку на место необходимой помощи.

Находящиеся в зоне бедствия соответствующие службы проводят работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Возобновлено энергоснабжение 5 сел, водоснабжение города Они. Продолжается расчистка размытых дорог, прокладываются временные объездные пути.

Для изучения ситуации на месте в Рачу направились премьер-министр Грузии Георгий Гахария и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Напомним, что в результате проливных дождей в Раче 12 сел оказались оторванными от внешнего мира. Река Риони вышла из берегов и размыла автомобильные дороги, снесла мосты и столбы линий электропередач и затопила населенные пункты и сельскохозяйственные угодья.