Пекин, , 12:36 — REGNUM Бывший председатель Китайского банка развития Ху Хуайбан предстал перед судом по обвинению в коррупции, передает 30 июля Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что Ху Хуайбан признал свою вину в зале суда. Решение по данному уголовному делу судом будет вынесено позже.

Как сообщало ИА REGNUM, Хуайбан обвиняется в получении взяток на сумму свыше 85,5 млн юаней (около $12,2 млн), а также в серьезных нарушениях закона и дисциплины. Расследованием занимается Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия.

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